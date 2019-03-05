星宇航空今年培訓兩批機師 今起招募正副機師

2019-03-05 14:08

〔記者陳宜加／台北報導〕星宇航空首梯13名培訓飛航員3月1日啟程赴美，進行為期1年的飛航訓練；今天並宣布啟動正副機師招募作業，號召對於飛航具有使命感，且熱情不滅的正、副機師，皆歡迎加入星宇。

招募條件為本國籍、不限機型，持有效甲類體檢證，具EASA / FAA / CAA任一認可的駕駛執照，總飛行時數正機師達3500小時、副機師達1000小時，符合民航局訂定無線電溝通英語專業能力檢定ICAO level 4以上。

星宇表示，首架A321neo即將於今年10月起陸續交機，A350廣體客機亦預計2021年底開始導入，配合未來營運需求與不斷擴大的機隊規模，今年度將送2梯次培訓飛航員赴美受訓，亦展開正、副機師的招募作業。

星宇指出，開航初期為星宇航空重要的奠基階段，雖在航線規劃上先以亞洲區域航線為主，但也逐步累積旅客滿意度與品牌知名度的重要歷程，可為長程航線做足準備。星宇航空將持續招募空、地勤優秀人才，以建置專業團隊，穩健朝國際頂尖航空公司邁進。

星宇航空首梯培訓飛航員是由800多位優秀的應徵者中精心挑選出來，包括12位男性、1位女性，將於飛行學校接受包括航機及儀器的實務操作，也將學習相關專業學科如航空法、氣象學及導航學等，可望於2020年第一季取得商用飛行執照（CPL），再返台進行機型轉換訓練，並通過航路考驗後，即正式簽約成為副機師。

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