桃園中路二號社宅申請最後一天 預估中籤率不到12％

2019-03-05 14:09

［記者謝武雄／桃園報導］桃園市中路二號社會住宅申請將於今天截止，中路二號社宅提供212戶住宅單元，截至今天中午12點為止，已經有1600餘人提出申請，預估會有1800人完成登記，中籤率只有11.77%，社宅申請可到市府二樓川堂、龜山區住宅發展處辦公室臨櫃送件，或至「桃園市社會住宅申租管理系統」網站申請，但只到下午5點截止，意者要把握機會。

住宅發展處莊敬權處長表示，中路二號社宅租期以3年為1期，得續租次合計6年，總共提供212戶住宅單元，其中一房型106六戶、二房型52戶、三房型54戶；月租金部分，一般戶一房型7250元、二房型1萬3400元、3房型1萬6400元；政策戶一房型5700元、二房型1萬600元、三房型1萬2900元，租金均含管理費。

至於申請資格，凡18歲以上、設籍桃園滿1年或具桃園市就學、就業事實者、家庭成員於北部區域（北北基桃竹）無自有住宅、平均每人每月所得不超過5萬1023元、不動產總價值低於540萬元、未申請租金補貼、包租代管者。

住宅發展處預計四月起辦理評點、抽籤、看屋、選屋作業，最快年9月即可入住。

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