桃市高中職升學博覽會 9日起一連2天登場

2019-03-05 14:03

〔記者魏瑾筠／桃園報導〕桃園市高中職博覽會9日起，一連2天在桃園巨蛋舉辦，今年以「自發互動創共好，特色跨域新桃園」為題，共有桃連區38所高中職及五專參展。桃園市政府副秘書長邱俊銘今天主持開幕儀式化身「教育魔術師」表示，各校將在現場展現學校特色與招生資訊，邀請家長及國中3年級學生到場了解。

今年博覽會設置「創新教育區」及「教育局宣導區」，設有AR、VR虛擬實境、智慧教室教學演示等，讓家長與學生可體驗各校創新教育的成果，桃園市教育局高中科科長林光偉表示，現場還會設置利用虛擬實境技術建立的虛擬實驗室「Z-Space」（桌上型虛擬實境平台），涵蓋地球科學、物理、化學、數學及生物等課程內容，學生能以360度的視角深入觀察、動手操作包括人體模型、電路的設計與排錯等，進入生動、逼真的學習環境。

此外，10日上午9點30半將舉辦名人講座邀請謝哲青演講「看見你的未來」，由今年高中高職博覽會承辦學校內壢高中規劃，教育局高安邦局長主持，藉由講者自身經歷為莘莘學子述說適性自發的重要性，透過閱讀看見世界，發揮好奇心累積學習歷程不斷蛻變，一點一滴形塑出自己的未來，9日及10日活動當天分別從早上點起及8點半起在桃園火車站有免費接駁專車前往會場，鼓勵家長及學生搭乘。

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