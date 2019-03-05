盆栽生雞蛋？花蓮吹起種蛋潮

2019-03-05 13:39

［記者王峻祺／花蓮報導］花蓮最近瘋迷一波「種蛋潮」，雞蛋茄長出的橢圓形茄子，像極以假亂真的白雞蛋，圓滾滾的Q彈外型，讓民眾直呼「好療育」，因白蛋漿果罕見稀奇，不只可作觀賞用還能入菜，意外掀起熱議，成為超夯的人氣盆栽。

被民眾稱為「盆栽能生雞蛋」的雞蛋茄，又名白蛋茄、巴西金銀茄、白果茄、雞蛋茄等，茄科茄屬、一年生草本植物，植株高約30至90公分，固定於夏季開花，花呈淡紫色，結出的漿果就像白色的雞蛋。

由於雞蛋茄的外型實在太像雞蛋，許多人首次見到，還誤以為是園藝老師惡作劇，刻意將蛋黏在綠色植莖上，未料眼前的白雞蛋不僅能觀賞也可食用，秋天還會變成金黃色的「土雞蛋」，讓民眾驚嘆不已。

鬱金香花園園藝老師林睿容說，原產於非洲的雞蛋茄，其實與一般茄子相同，只是顏色及形狀不同，最令人感到格外驚奇的事情，就是結出的漿果形狀與雞蛋相似，橢圓形、長約5公分，比普通茄子的外皮硬，若不食用也相當具有觀賞價值。

她強調，雞蛋茄約在3月春季播種，易栽培、適應環境力也強，播種後的3個月就能開花結果，生長期間需要適當澆水，土質要求雖不嚴但喜肥，需要一定光照，才能結出纍纍果實。

林睿容說，針對高詢問度，有人氣盆栽封號的雞蛋茄，鬱金香花園也與慈濟科技大學合作「打造夢想花園」課程，3月起每週日上午9點到10點將免費指導民眾做園藝、種花草，10日當天的首堂課，就會贈送雞蛋茄種子，並教導學員播種及移苗技巧，讓民眾在家也能欣賞療育的「盆栽雞蛋。」

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