長照人力奇缺 南市勞工局今年度預計培訓千餘人

2019-03-05 13:33

〔記者王涵平／台南報導〕因應長照人力嚴重缺口，南市勞工局開辦「照顧服務員職業訓練專班」，今年預計培訓千餘人，歡迎民眾踴躍加入長照行列。

勞工局長王鑫基表示，面對少子化與人口老化問題衝擊，108年度與轄內醫療護理機構、各大工會、大專院校等訓練單位合作，辦理35班照顧服務員職業訓練班，其中職前專班30班、在職專班5班，預計招收培訓1085人。

參加107年長照班、來自廣西的林姓學員表示，嫁到台灣9年，照顧失智婆婆時，因對於失智症不了解，也不會照顧，導致很多困擾，透過鄰居介紹參加照顧服務員課程並取得照服員資格，除了照顧失智婆婆，目前也在榮家工作，除穩定就業，同時兼顧家庭，日前更考取國家照顧服務員單一級技術士技能證照。

來自越南31歲的農姓學員已取得照服員資格，嫁來台灣兩年多，在六甲區護理之家工作，每個月都有固定的休假，可分擔家中經濟還可陪伴家人，喜歡長照工作，覺得很有成就感。

職訓就服中心主任梁偉玲表示，照顧服務員專班訓後就業率都有超過8成，取得照顧服務員結業證明書後，即可從事長期照顧相關工作。

相關資訊可至臺南市政府勞工局職訓就服中心網站「職業訓練－照顧服務員招生簡章」查詢。

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