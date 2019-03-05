3萬個工作機會 竹市5大學就業博覽會啟動

2019-03-05 13:25

〔記者蔡彰盛／竹市報導〕新竹市政府今宣布，轄內五所大學的校園徵才博覽會，將自10日起接力舉行，參與徵才的產業領域橫跨科技、製造、生醫、文教業等，包括台積電、鴻海、聯電、聯發科、亞馬遜台灣等知名企業，還有青創團隊要找夥伴一同奮鬥創業，一共有逾3萬個工作機會。

市長林智堅表示，新竹市是一座可以讓年輕人勇敢做夢，築夢踏實的城市，更充滿許多工作機會，市政府有提供青年許多創業與就業的諮詢與服務，他祝福即將畢業的青年學莘都能在新竹市找到圓夢與築夢的機會。

林智堅表示，市政府與工研院和清大合作提供創新孵化中心、東門市場提供完善的青創基地，更在舊城區推出老屋活化的創業計畫，他希望除了提供年輕朋友就業機會，更要提供他們創業的機會，例如「城市老爹」共同創辦人黃榆鈞，過去是求職的人，如今搖身一變成為徵才的人，因此今年持續透過與五所在地大學合作的徵才系列活動，要為企業與這座城市找到與媒合最優質的人才，他更祝福大家都能找到人生的圓夢機會。

擁有知名桌遊「海霸」的「城市老爹」新創公司共同創辦人黃榆鈞說，年輕不怕失敗，只要有解決問題及創新的能力，有信心做得更好。由於科技的多元和進步，他期待藉由本次校園就業博覽會，能招募到更多優秀的夥伴加入創業行列。

青年代表「使大毛」王婕歆表示，只要是做對社會有意義和有興趣的工作，熱情就會持續下去。愛貓的她放棄教職，到獸醫院工作，利用空檔救援、照顧貓咪，她發揮專長，畫油畫、手工縫製貓咪手工鑰匙圈等獨樹一格的作品，在假日或文創市集獲得不少民眾的青睞，順利發展自己的人生。

勞動部勞動力發展署桃竹苗分署賴家仁分署長表示，今年度桃竹苗地區平均每位求職者有1.81個工作機會，只要想找工作，絕對有機會。

青年朋友及市民可先上官網瀏覽各校就博會資訊，有問題可撥1999市民服務專線或03-5324900洽詢勞工處青年事務與勞工福利科。

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