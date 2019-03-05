高雄新影片疑錯字連發 潘恆旭扮狼再掀質感爭議

2019-03-05 14:24

〔即時新聞／綜合報導〕高雄市長韓國瑜上任後爭議不斷，各式活動及文宣廣告質感屢遭網友吐槽，國內媒體報導，高市府觀光局最新的宣傳影片，不僅旁白疑有錯字，局長潘恆旭親自「變裝扮狼」的畫面更是相當詭異，質感問題恐再成熱論焦點。

根據《三立新聞網》報導，高市府觀光局最新一支宣傳「旗津滿月趴」活動的影片中，男演員在疑似後製的大大滿月下大呼「月亮好圓」，接著更頻頻學起狼嚎，在此充滿戲劇效果的場景，影片字幕卻將演員的對白打成「月亮很好園」，明顯的錯字令觀眾看了一頭霧水。

報導指出，影片後段轉折處更出現潘恒旭在局長室中Cosplay成狼，不僅裝扮略顯粗俗廉價，潘的肢體左扭右擺，臉上還帶著奇怪的表情，讓整段影片的質感更顯奇特。

這並非潘恆旭的「美學」首度引發熱議，韓國瑜上任後，就有不少網友批評高雄淪綜藝城市，文化日漸低俗，製作的廣告、宣傳影片更是質感低落。近期的高雄燈會出現韓國瑜造型的人偶燈，被網友酸爆，也讓潘恆旭挨批「美學死當」。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/