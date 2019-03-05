508克寶寶住保溫箱 媽媽親子共讀愛相隨

2019-03-05 13:13

〔記者萬于甄／台南報導〕台南一名梁姓男嬰出生時因早產體重只有508克，被迫住在加護病房保溫箱長達150多天，梁母坦言當下看見寶寶身上有許多維生管線、面罩，讓她不知所措，情緒變得焦慮，所幸，在奇美醫學中心護理師引導下，開始建立親子共讀，順利度過住院期間，寶寶現也平安成長，相當健康。

奇美醫學中心兒科部加護病房護理長陶菁表示，對母嬰分離的重症個案來說，許多爸媽看見寶寶躺在加護病房保溫箱內，著急害怕不敢碰觸寶寶，也不知能為寶寶做什麼，此時，親子共讀就是最佳的橋梁，親子共讀不僅能穩定寶寶的情緒，更能安撫爸媽不安的焦慮。

奇美醫學中心今也邀請梁姓新手爸媽現身分享，梁母提到，當初懷孕產檢時，醫生告知恐有早產的情況，建議提早住院安胎，自己的情緒也非常焦慮不安，擔憂寶寶未來的健康狀況，護理師當下就建議可挑選喜歡的繪本，每天念給肚子中的寶寶聽當作安胎。

寶寶在去年6月出生時體重僅有508克，隨即就住進加護病房，梁母說，看見寶寶揮舞雙手，身上卻插滿維生管線，臉上也戴著面罩，每次探視都相當不捨與心酸，自己心情連帶受到影響，幾乎每天以淚洗面。

她表示，後來護理師鼓勵可持續維持親子共讀，就帶著繪本每天讀故事書給寶寶聽，發現不僅寶寶平安順利成長，自己原本焦慮的情緒也逐漸緩和，出院後，寶寶如今已5個月大，相當健康，而親子共讀的習慣一直維持到現在，希望讓寶寶感受到媽媽永遠陪在身邊。

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