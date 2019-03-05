《新天堂樂園》草地音樂會 16、17日高雄見

2019-03-05 12:54

〔記者黃佳琳／高雄報導〕高雄春天藝術節草地音樂會推出不朽經典全新製作、台灣首演的《新天堂樂園》電影完整版草地音樂會，高雄市交響樂團搭配高畫質巨型螢幕與情境設計，隨著劇情節奏與情感糾葛的起伏盤旋，演奏配樂大師顏尼歐莫利克奈（Ennio Morricone）知名動人樂曲，帶領樂迷重返西西里島陽光充滿的小鎮。

這部影史上號稱吻戲最多的電影，曾榮獲奧斯卡與金球獎最佳外語片、坎城影展評審團等大獎。《新天堂樂園》由義大利國寶級導演朱賽貝托納多雷（Giuseppe Tornatore）執導、曾獲奧斯卡終身成就獎的作曲家顏尼歐莫利克奈配樂，在電影史上的「神聖」地位不言而喻。

高市文化局指出，《新》多年來一直是影迷們心中的最愛，其不朽的經典地位從未隨著時光的流逝而退位，觀眾可以跟著現場樂團演奏音樂，品嚐在腦海中徘徊難遣的旋律，見證一個小男孩從小到老對電影的熱愛，一段動人的忘年友誼牽連全劇，更是一份對夢想執著的顯現。

《新天堂樂園》電影完整版草地音樂會，將由去年《愛是你愛我》草音美籍指揮迪亞戈提貝里歐（Thiago Tiberio）再度領軍高雄市交響樂團在高美館草地演出，16、17日邀請樂迷們一起重返西西里島的《新天堂樂園》戲院，參與這場野餐音樂盛會，一起歡笑、一起感動拭淚。

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