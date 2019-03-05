醫訊》苗栗首度 全縣國一女生免費接種子宮頸癌疫苗

2019-03-05 12:48

［記者鄭名翔／苗栗報導］苗栗縣政府衛生局配合衛生福利部國民健康署政策，首度提供全縣2310名國中一年級女學生免費接種2價公費HPV子宮頸癌疫苗，預防與HPV-16或HPV-18相關子宮頸癌病變機率可達近7成，今早於後龍國中舉辦疫苗開打觀摩會，後續各鄉鎮市衛生所將於本月進入國中施打第一劑、暫定9月施打第二劑。

癌症連續36年高居國人死因第一，子宮頸癌又列為癌症十大死因之一，根據調查，罹患子宮頸癌的女性病患平均年齡為50歲，但多數20至30歲的女性會被診斷出子宮頸癌前病變，顯示該疾病病程進展緩慢，可採取適當防範措施加以預防。

苗縣府教育處於上月即辦理加強認識HPV相關宣導講座，同時發放施打同意書，獲8成家長同意女兒接種疫苗；衛生局表示，國一女學生因身體發育大致成熟，且須在發生性行為前接種，預防效果最佳，因此全面補助縣內2310名國一女學生免費施打，每人可省下6000元疫苗接種費用。

苗栗副縣長鄧桂菊表示，今年獲中央補助，縣內首度提供2價公費HPV子宮頸疫苗接種，而明年則須地方編列1/4經費協助施打，儘管苗栗財政吃緊，但過去縣長徐耀昌即在中彰投苗區域治理平台會議上提出，把關人民健康不應因各地財政情況而大小眼，未來縣府也會編列預算，持續推動。

今早由後龍國中國一女學生率先接種，衛生局長張蕊仙表示，施打疫苗前皆會由醫師評估身體狀況才進行接種，完成後須於現場觀察30分鐘確認無不適症狀；後續各鄉鎮市衛生所也將於本月進入各國中施打第一劑、9月施打第二劑。

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