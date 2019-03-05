彰化不辦明年燈會 同鄉總會：真丟臉！讓彰化人有夠漏氣

2019-03-05 11:52

〔記者劉曉欣／彰化報導〕彰化推掉明年的台灣燈會，縣府團隊回應是財政困難與籌辦時間太短；世界彰化同鄉總會總會長蔡天啟今天強調，不能說沒錢就不辦，沒錢就要想辦法去募款，彰化不辦燈會，連旅外彰化人都覺得有夠漏氣，真是丟臉！

蔡天啟表示，彰化縣長王惠美既然當上縣長，就要承擔責任，沒錢就是想辦法去募款，彰化人很團結，許多知名企業家就是出身彰化，彰化也有很多的中小企業，光是國內外的旅外彰化同鄉就有300多萬人，加上全縣120多萬人口，募款沒有問題。

「不辦燈會，彰化人真的很失望！」蔡天啟說，這次屏東燈會讓旅外屏東人都感到驕傲 ，如果明年是彰化辦的話，海外的彰化人、國內旅外的彰化人也都會回到家鄉，因為這是家鄉的大事，大家都會回來看看，不分黨派都會支持！

蔡天啟說，屏東辦台灣燈會，除了縣府經費以外，也是靠募款，輸人不輸陣，彰化卻因為說沒錢就不辦，真的是有夠漏氣，連旅外同鄉會感到丟臉！

前鹿港鎮長、民進黨彰化縣第一選區立委補選候選人黃振彥也表示，上次台灣燈會在鹿港舉辦，整個小鎮人山人海，既然有成功經驗，就應該繼續舉辦，所以，這次不辦燈會，不論是鹿港鎮民還是縣民都很失望。

彰化縣政府城市觀光暨發展處長馬英傑表示，2012年台灣燈會在鹿港舉辦是彰化人的驕傲，而2020台灣燈會暫不承接是因為時間緊迫加上財政考量，縣府需要自籌5、6億，如果未來財政穩定，縣府也會爭取，若是中央願意全額補助，彰化縣政府團隊的能力絕對是沒問題的，很樂意來辦理。

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