72年來最暖冬季！氣象局：暖冬將延續到春季

2019-03-05 11:03

〔記者蕭玗欣／台北報導〕冬季剛結束，時序進入春天，中央氣象局表示，去年12月到今年2月是一個「暖透」的冬季，整季沒有寒流南下，只有5波冷氣團及1波強烈大陸冷氣團報到；在氣溫上更是持續創紀錄，全季日平均氣溫超過平均值2.2度，刷新歷史紀錄，是1947年有紀錄以來最暖冬季。

中央氣象局預報中心副主任馮欽賜表示，今年冬季全台由北到南都呈現紅通通一片，偏暖情形持續整個冬季，根據統計來看，1949年到2018/2019的冬季，平均寒流影響天數為6.6天，從2000年以後平均每年寒流影響天數都低於6.6天，今年冬季僅5波冷氣團及1波強烈大陸冷氣團南下，全季無寒流報到。

氣象局表示，今年無寒流並非首例，過去在1987/1988、2000/2001、2016/2017的冬季有寒流未報到的紀錄。

馮欽賜表示，從氣溫統計上來看，全台共有22個人工測站創下冬季新高紀錄，其他玉山、彭佳嶼和基隆3站雖未創新高，但也是歷史高溫第2；另外，今年冬季全台13個平地測站均溫為20.48度，超過平均氣候值2.2度，是有史以來新高。

氣象局分析原因，主要是西伯利亞地區的大陸冷高壓南下頻率偏少，減少冷空氣南下機會，影響範圍不只台灣，從日本南方到東南亞地區都受到影響。

展望未來一季氣候，馮欽賜表示，這個冬季出現微弱聖嬰現象，預估冬季偏暖情形會持續到今年春季，因此氣溫方面將呈現偏暖；不過，氣象局提醒，過去也曾有寒流在3月報到，未來春季仍會有冷氣團南下，提醒民眾勿掉以輕心。

雨量方面，無論從過去數值統計或是模式預估都顯示今年3月雨量偏多，且以中南部為主，但4到5月雨量偏少，整體春季雨量以正常為主。至於今年梅雨情況仍需持續觀察。

氣象局預估，明天起到10日受華南雲雨區及鋒面影響，將有一波春雨報到，預估對水情吃緊的地區將帶來些許幫助。

氣象局表示，3、4月台灣進入春季常有鋒面系統在台灣附近形成，由於對流增強形況，可能造成較大雨勢，並伴隨有雷雨情況，請民眾多加注意防範。

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