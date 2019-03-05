高鐵清明車票3/7開訂 連假連兩週週六皆有加開列車

2019-03-05 10:52

〔記者鄭瑋奇／台北報導〕今年清明節共有4天連續假期，台灣高鐵將於4月3日至4月8日的清明假期疏運，加開南下101班、北上104班，總計6天共1045班次列車提供服務，高鐵公司表示，清明疏運期車票，將於3月7日凌晨0點起，開放「T Express」APP、便利超商、網路訂票系統、語音訂位系統購票。

除清明疏運期加開205班次列車外，為服務提前返鄉掃墓民眾，高鐵公司另於3月23日、3月30日兩個週六清晨，加開1305車次南下列車（7點50分南港站發車），同樣從3月7日凌晨0點起開放預購。高鐵公司表示，清明連假期間人潮眾多，請旅客預先訂位，並提早完成取票，到站即可直接進站搭車。

高鐵公司表示，清明假期疏運期間仍將提供「大學生優惠」及「早鳥優惠」，總計達297班次列車適用「早鳥優惠」，約佔總班次數28%；旅客於搭車日前5至28天購票，就有機會享有早鳥65折、8折或9折優惠。另外，疏運期間適用「標準車廂卡友優惠」及「商務車廂限量升等」等專案；但「TGo會員指定車次85折優惠」、「25人以上團體」及「校外教學」等專案則暫不適用。

高鐵公司指出，依據清明假期旅運需求，各車次均規劃3至5節自由座車廂，同時建議內湖、南港、松山、信義、汐止、基隆、宜蘭等地的旅客，可就近多加利用三鐵共構，且為南下列車起點的高鐵南港站搭車。

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