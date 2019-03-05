洗腎人口多 打擊危險因子 掌握「腎」利人生

2019-03-05 10:17

〔記者張勳騰／苗栗報導〕台灣洗腎人口比率是全世界最高，苗栗市大千綜合醫院為提醒民眾預防腎臟病的重要性，今天舉辦「打擊危險因子、掌握『腎』利人生」記者會，邀請腎臟科醫師及營養師分享慢性腎臟病的危險因子以及腎臟病友的飲食小撇步，並請復健師帶領與會民眾做養身健康操，幫助民眾保腎顧健康。

大千腎臟內科醫師許哲維表示，慢性腎臟病是腎臟因長期發炎、慢性疾病影響或尿路阻塞，導致腎臟產生永久性的病變；最常見的危險因子包含三高疾病（糖尿病、高血壓、高血脂）、暴飲暴食、濫用藥物或來路不明的偏方、高齡（55歲以上）、其他腎臟疾病問題等。

許哲維指出，罹患慢性腎臟病的症狀有貧血、疲倦無力、食慾不振、血壓高、蛋白尿、頻尿、水腫等。

他建議民眾每半年就必須做一次尿液篩檢，因為多數的腎臟病人在腎臟病初期時是沒有感覺的，通常等到身體感覺不適時，很可能已經是腎臟病的末期，必須接受洗腎治療。

想要遠離腎臟病， 大千醫院醫院長徐千剛也提醒民眾掌握「三多、三少、四不、一沒有」原則，也就是多纖維、多蔬果、多喝水、少鹽、少油、少糖、不抽菸、不憋尿、不熬夜、不亂吃來路不明的藥、沒有鮪魚肚。

營養師黃雅鈺則建議腎臟病友要注意1.三餐定時定量、2.避免大魚大肉、3.煮食清淡為佳、4.每日充足飲水等小撇步，才是「腎」利飲食原則。

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