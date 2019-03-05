中央地方聯手拼農產外銷 日本最大食品展今開跑

2019-03-05 09:48

〔記者簡惠茹／台北報導〕中央地方聯手拼農產外銷，「2019東京國際食品展」今天起到3月8日在日本千葉幕張展覽館登場，農委會首度以籌設「台灣農產館」方式參展，並爭取供應東奧食材，雲林、桃園、台南、屏東和高雄5個縣市一同出席。

台灣農產館今天上午9點舉行開幕典禮，館內分為「產業推廣區」及「2020東京奧運食材供應專區」，展出冷凍毛豆、鳳梨、香蕉、蜜棗及冷凍釋迦等各項生鮮與冷凍蔬果，以及鮪旗魚、石斑魚、鰻魚、鱸魚、台灣鯛、烏魚子等冷凍水產及加工品。

駐日代表謝長廷出席開幕典禮時指出，代表處正在思考如何讓台灣農特產品在日本地方電台播出介紹，最近會有所突破，也有跟各縣市取得觀光影片和農特產品介紹，並翻譯成日文，想辦法在日本播出，希望透過展覽廣告介紹，讓更多日本人了解台灣特色，購買台灣的產品。

農糧署長胡忠一指出，東京國際食品展在亞洲地區是具有規模最大、最具有指標性的展覽，農委會從第一屆開始每年邀請產官學團體和農民團體一起參加，除了參展也協助交流，例如台灣茶展售貿易商談會和台日冷凍農產品懇談會，希望把台灣農產品賣到全世界，今年更開始組成台灣隊，並把明年東京奧運食材供應當作目標。

農委會表示，我國這次參展重點之一是爭取2020東京奧運農產食材供應商機，「台灣農產館」內將設置「2020東京奧運食材供應專區」，向日本及其他國際買家展現台灣農產品獲得國際驗證的成果，並呈現優質品牌形象，希望將我國優質農產食品納入東奧食材供應行列，讓更多國際人士認識台灣農產品的美好滋味。

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