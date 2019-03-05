弘光科大開課教學生操作無人機 空拍「看見台中」

2019-03-05 09:42

〔記者張軒哲／台中報導〕「民用航空法遙控無人機專章」今年7月上路，未來操作需要有證照，否則將會開罰！弘光科技大學環境與安全衛生工程系兩年前便開設「無人載具之環安應用實務」課程，學生運用無人機空拍，記錄周遭人文環境、空污霾害、花博園區展出前施工影像，因應無人機專章上路，更將與無人機協會合作開設課程，輔導學生考照，培育更多相關人才。

智慧科技學院院長黃文鑑表示，無人機運用範圍越來越廣，空拍的功能可以勘災、救災、維修、偵測空污，因此，早在兩年前便開設相關課程，由於學校鄰近台中火力發電廠，師生十分關心生活環境，開始利用無人監測空污情形，進行長期記錄及分析。另外，配合政府今年起遙控無人機要考照，更積極與無人機協會合作，輔導上這個課程的學生考照。

開設「無人載具之環安應用實務」課程的環安系副教授羅金翔指出，課程每班大約30人，學生分組進行實務操作，平均每4、5人使用一架無人機，上課內容從介紹無人載具基本原理與研發趨勢開始，及種類與構造、相關法規發展，實際操作則結合環境監測元件、自動檢查與事故預防，並與業界無人機使用趨勢結合。

每學期末各組學生將製作完整的影片，包辦編劇、剪輯、配樂、上字，最後再把影片放在「弘光科大環安系無人載具空拍課程成果」Youtube網路上，內容從空污影像記錄到社區關懷環境，涵蓋沙鹿、清水、外埔到整個大台中地區，取景包含知名景點高美濕地、霧峰林家花園及花博園區。

拍攝沙鹿南勢溪這組學生詳細記錄下溪的生態及溪畔人文活動，學生說，最特別的是拍攝到當地婦女在清澈溪水中洗衣的畫面，更把沙鹿代表性的建築物都記錄下來。另外，有學生在外埔區拍攝，記錄下花博園區正在施工時的空拍景色，還有學生拍攝清水小鎮，取景高美濕地、鰲峰山，從白天拍攝到黃昏夕陽、晚上空拍夜景，利用空拍不一樣的角度讓大家看見小鎮之美。

羅金翔說，「上課的學生全是第一次接觸專業無人機，經過一個學期課程後，都具備一定的操作技能。」課程規劃為學生奠定考照基礎，實務操作時更融入實境，學生只要再反覆練習操作，一定能順利考取證照。受限於無人機電池蓄電量，從起飛到結束大約半小時，深怕機器突然沒電或是受干擾墜地砸傷人，特別教導學生要先勘景，注意周遭環境，一再加強遙控操作無人機的安全教育。

弘光科大開課教學生操作無人機空拍 。（記者張軒哲攝）

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