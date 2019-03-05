蝦毀！竹縣消防車178輛 過15年該汰換的竟有28輛！

2019-03-05 08:47

［記者黃美珠／竹縣報導］立委林為洲新任立法院內政委員會召委，「新官」加身後，他的「第1把火」就是邀請國會的內政委員會成員，會同內政部官員一同到新竹縣，以「新竹縣城鄉發展與基礎建設」為名，安排縣長楊文科、13鄉鎮市長跟內政部座談、直接對話，希望趁機幫新竹縣搶錢建設，但沒想到卻意外驚爆新竹縣政府消防局在役的178輛消防車輛中，竟有高達28輛年過15「歲」，早就過了行政院規定公務車輛該汰換的年限。

新竹縣政府消防局局長孫福佑抱著「有說有希望」的心情，勇敢當著國會內政委員會委員們、還有內政部長官們的面說出上述祕辛，表明該局的設備、廳舍真的需要中央關愛的眼神和經費的補助。

他說，該局等待新建的廳舍有高鐵、芎林2個分隊，總共需要1億8000多萬。另全局178輛消防車中，超過15年依規該汰換的有28輌，其中湖口、關西分隊的雲梯車最是「高齡」，分別都已經用了22、23年，若要汰換，這2車就需要5200萬。

而竹北唯一、僅有60公尺高的雲梯車也13年了，再2年也該除役，但他依舊不敢執行，因為沒錢，但這輛雲梯車卻需要4600萬元。

孫福佑說，以上的需求其實年年都有依循體制上報，但是消防署也真的只能跟著他們一起「煎熬」。

新竹縣1年來自中央一般性補助款中，屬於「基本設施」科目的預算大約只有8000萬元，該局就這個科目預算跟警局、環保局等分食，每年該局廳舍新建和車輛汰換可得的前述補助款大概只能拿到約2500萬元，對照上述車輛汰換的經費需求，要更新設備根本就是天方夜譚。

他建請中央是否也能把改善消防裝備、車輛的經費納入前瞻預算裡面，否則他們空有精壯的人力，卻沒有良好的設備。

內政部次長花敬群回應說，消防設備老舊的問題，站在中央的立場也很難完整、全面的幫大家汰舊換新。所以消防署有中長期計畫，滾動式檢討，只是每年的重點不一樣。

他也說，現在新竹縣的高樓越來越多，確實就消防救災這個部分的需求中央應要想辦法給予以支持。而這可能從內部先就消防署的整體資源再盤點一下，必須要向行政院申請專案才能滿足地方的需求。

但他隨後話鋒一轉也順勢掉頭拜託縣長楊文科多多給予縣消防局支持，讓中央和地方一起來合作。

這場座談會中，全新竹縣上自縣府各局處，下到13個鄉鎮市公所統統總動員要來爭錢。

大家除了比重要、規劃完整性，橫山鄉長張志弘、尖石鄉長曾國大則另以「所費不多」的概念，那怕只是圖書室爭取新設升降機等僅僅只要幾百萬的小工程，但因對鄉親來說是很重要的，所以他們改弦易轍換用「以小博大」的方式，就是要獲得中央的「金援」。

不過與談的內政部官員們口徑倒是一致，對於重大建設，提到錢，就強調「中央與地方站在一起」互相合作；提到面臨的抗爭，中央則秉持加強溝通概念，請地方務必要跟反對者做好再溝通。

花敬群舉竹科3期、或是俗稱「璞玉」的台灣知識經濟旗艦園區為例，直言這類建設多少會有不同的立場和意見。要拜託地方政府多多整合外，也期待縣府或開發單位要勇敢承擔一些應擔的擔子，至於中央一定會跟地方站在一起。

他說，只要我們（地方）能勇敢承擔的時候，其實很多事情就會很好說，他們（內政部）跟委員（立院）也會很好溝通，委員（立院）就會支持。有些地方政府或某些事業單位對於一些重要的角度不願意承諾太多的時候，他們（內政部）也沒有辦法讓它強勢通過，因為一定會引起軒然大波，更難收拾。

在前述概念下，當竹東鎮長羅吉祥針對竹東客家音樂村停擺，間接導致公路總局原規劃好幾億的地下停車場也在觀望中1事，當面向客委會副主委楊長鎮發難，縣長楊文科聞言接著接棒說保證：只要客委會經費下來，其他土地取得的問題就是他和羅吉祥的問題，地方一定可以解決。

為了本案，楊文科發言後還一度跟楊長鎮當場咬起了耳朵，只是楊長鎮最後依舊是以「還是希望地方能先說服有意見的人，包括地主和文化工作者」為這個話題畫下句點。

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