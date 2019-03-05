坑疤路面等了10年 竹市台15線將重鋪加封了！

2019-03-05 08:34

［記者洪美秀／新竹報導］新竹市府推動路平計畫，4年多來已完成200萬平方公尺的路平面積，但連接台68線與台61線的「台15線」使用率很高，卻10年來未曾整修路面，導致路面多處坑洞，市長林智堅日前到交通部爭取經費，終於成功協調公路總局針對台15線竹港大橋到浸水橋路段進行刨除重鋪，改善長度達6.65公里，將投入1億300萬元經費，6月動工。

林智堅說，台15線西濱公路連接台68線與台61線，是竹市居民通往南北縣市的重要聯外道路，除提供外縣市春節返鄉及連假出遊車潮使用，平日也有許多大型車輛行駛，但多年來未養護，鋪面老舊且多有坑洞，於是他向公路總局第一區養護工程處新竹工務段爭取經費改善，也成功協調針對竹市西濱路段進行道路重鋪。

林智堅說，市府推動「路平計畫」4年來，已編列10.29億元，透過提升預算、修正自治條例及啟用路平主題網「三箭齊發」，改善總長度約16萬公尺，總面積已超過200萬平方公尺，讓竹市的道路逐漸平坦，也讓用路人安心通行。

公路總局第一區養護工程處新竹工務段表示，此次道路路基改善範圍為台15線竹港大橋到浸水橋路段（約72k處到78.65k處），進行雙向路基路面改善工程，長度為6.65公里，預計6月份施做，10月底前完成，將採夜間施工方式，減少對用路人的影響。

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