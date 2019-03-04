加購送可樂杯卻爆破頻傳 速食店出面提醒：最高承受60度

2019-03-04 23:59

〔即時新聞／綜合報導〕有民眾今（4日）PO文表示，早上洗麥當勞加購送的杯子洗到破裂，手因此割傷，到醫院縫了數針；院內護理師告訴他遇過許多這樣的個案，受傷民眾遂發文詢問有多少人遇過同樣意外，結果收到許多網友也留言分享；對此，麥當勞也出面回應，提醒民眾可樂杯最高承受溫度為60度，除避免碰撞，洗滌過程中宜保持輕柔。

該名民眾在臉書社團《爆料公社》發文分享今早遭遇，得到許多網友回應，「我是麥當勞盤子，手割的比你還大」、「我也是割傷，留下的疤痕（附疤痕圖）」、「我的破了十幾個，但沒一個是爆的」、「我的洗了也破了丟掉了，下次推不敢買了」、「我也是洗杯子時不知道是握太緊還怎樣爆破」。

原PO表示已向速食店反映此事，希望呼籲消費者不要再使用，並全面回收這種杯子，避免有人再受傷。

據《蘋果》報導，台灣麥當勞得知相關訊息後，立即致電客人表達關懷與慰問之意，也提醒大家，可樂杯最高溫只能承受攝氏60度，除避免硬物碰撞，洗滌時也要輕柔，或用洗碗機清洗，另外切勿放進微波爐加熱。

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