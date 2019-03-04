明天拚二讀！ 內政部：專法通過後同婚登記才有效

2019-03-04 23:06

〔即時新聞／綜合報導〕《司法院釋字第748號解釋施行法》明（5）天將在立法院院會拚逕付二讀。部分地方政府先前已開放同性伴侶註記，對於註記能否轉為同婚登記，內政部戶政司司長張宛宜今表示，須等專法三讀通過後，辦理同婚登記才有效。

由於註記沒有法律效力，根據《蘋果》報導，張宛宜今表示，已註記的同性伴侶仍須等立院三讀通過專法後，向戶政機關辦理書面登記，才具有法律效力。

對於身分證上的配偶與父母欄位該如何變更？內政部長徐國勇日前在立院備詢時表示，目前傾向於配偶欄不變，父、母欄位改成「父、養父」或「母、養母」。

根據報導，1名內政部官員指出，依據「國民身分證及戶口名簿製發相片影像檔建置管理辦法」第22條第1項第6款，異性夫妻收養孩子，無論是單獨收養孩是共同收養，孩子的身分證上都不會加註「養」字。

報導指出，目前戶政司對於同性配偶繼親收養，規劃以「父、養父」或「母、養母的方式呈現，但異性夫妻收養則不需要加註。官員舉例，以同性繼親收養的情況下，養父（母）並未取代生父（母）與孩子的法律地位，因此無血緣關係的一方才會加註「養」字。不過該方案仍需等專法通過後再定案，內政部持開放態度。

東吳大學法律系教授副胡博硯指出，加註養父母的作法非常多餘。同性伴侶未必能接受被加註，而孩子也不一定想被註記收養。而且既然已用《司法院釋字第748號解釋施行法》界定同性婚姻的關係，就不需要把異性戀一男一女的觀念硬塞進同性婚姻之中。

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