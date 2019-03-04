三井OUTLET台南2021秋季開幕 董事長今拜會黃偉哲

三井不動產董事長下町一朗今天拜會台南市長黃偉哲，雙方並針對「三井 MITSUI OUTLET PARK 台南」案進行討論。（台南市政府提供）

2019-03-04 23:13

［記者劉婉君／台南報導］「三井 MITSUI OUTLET PARK 台南」落腳高鐵台南站特定區，預計2021年秋季開幕，三井不動產董事長下町一朗今天拜會台南市長黃偉哲，市府將由秘書長方進呈成立專案小組提供協助。

「三井 MITSUI OUTLET PARK 台南」案已於去年10月簽約，基地面積約5萬8000平方公尺，商場總樓板面積約7萬0600平方公尺，分為兩階段開發，第一階段規劃160間店鋪；第二階段於開幕之後規劃60間店鋪，總計220間店鋪，預估可創造2000個就業機會，同時也是台南最大的OUTLET PARK。

下町一朗昨與經濟部投資處副處長陳秀全一同到台南市政府拜會。

黃偉哲表示，市府將站在協助的立場，期望此案成為很好的公私合作範例。而為節省行政流程，提升行政效率，將由方進呈成立專案小組，協調各個局處，並設立單一窗口與三井集團聯繫所有行政程序。

黃偉哲指出，交通、環保評估以及建照核發的審查，市府都是同步進行，至於橫向聯繫會勘部分，也會用最快的速度進行。

下町一朗除感謝市府的協助，也表示會儘速開幕，希望對台南的經濟發展及觀光產業有所貢獻。

三井不動產董事長下町一朗今天拜會台南市長黃偉哲，雙方並針對「三井 MITSUI OUTLET PARK 台南」案進行討論。（台南市政府提供）

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