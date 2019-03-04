280年老古厝大變身 廢材打造文青咖啡店

2019-03-04 23:11

〔記者鄭名翔／苗栗報導〕280年老古厝變身文青咖啡店！苗栗縣頭份市蘆竹湳古厝社區，保留53座近300年歷史的三合院老屋，其中一處開庄古厝近30年無人居住，老屋頹圮傾倒，但在餐飲業者廖景慧及在地居民合力動手重新打造，在地取材將老屋重新翻修，整闢成一處藝文咖啡空間，也成為蘆竹湳社區的秘密新景點。

去年「瓷林」品牌創辦人林光清為修復家族古厝，向鄰里取材荒廢的老屋磚瓦，並協助修復部分傾倒破洞的屋頂，而位於開庄古厝旁的老屋也得以續命，後來廖景慧因緣際會進入社區做關懷服務，發現這座藏在巷弄中、親戚所有的頹圮古厝別具魅力，於是動手親力設計、就地取材重建。

在她的巧思及在地居民的協助下，歷經半年時間，原本荒煙蔓草的廢棄老屋煥然一新，除了保留原有的紅磚屋瓦磚牆，並將木材、老電視、玻璃瓶作為梁柱裝飾品，而學校廢棄的課桌椅經重新粉刷，也成為廣場老樹下，居民聊天休憩的一景。

對老宅情有獨鍾的廖景慧說，隱身在小巷的老屋保存良好，加以改造後成為具歷史文化意義的藝文咖啡店，特取名「1739陳年舊事」，取其陳氏家族於1739年於此落腳開墾的淵源。

而為了讓來訪的遊客感受古早味魅力，廖景慧也在廣場安排拉瓶罐、吹泡泡、烤棉花糖等童趣活動，春節期間也大受親子歡迎，成為老社區內的新興秘密景點。

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