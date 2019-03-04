質疑市府重鋪地磚浪費公帑 北市府：年久失修才重鋪

2019-03-04 22:20

〔記者沈佩瑤／台北報導〕台北市長柯文哲自詡為「省長」，但近期有民眾向本報投訴，指上月廿七日到市府洽公，發現北市府敲掉重鋪一樓大廳的大理石地磚，連市府志工都覺得太浪費，痛批北市府浪費公帑。

高姓民眾表示，自己在二月廿七日到北市府洽公，看到北市府一樓大廳重新敲掉大理石地磚，感覺太浪費公帑，連市政府志工都覺得北市府太浪費。

記者實地走訪該民眾所指區域，確實圍起施工圍籬，一位經過的陳姓民眾也質疑，上個月才剛來過市府，當時地磚明明都好好的，不懂為什麼又要重鋪，難道柯市長也開始染上消化預算的惡習了嗎？與其有時間重鋪市政大樓的地磚，不如把馬路鋪平一點吧，到處坑坑洞洞的，這才是苦民所苦吧。

對此，台北市政府公管中心主任趙光中解釋，北市府自1994年興建完工至今，已有25年，市府北區（商業處臨櫃區）及南區的地磚因使用已久，加上黏著材質變質等問題，因此發生中空、翹起及裂開的現象，一來修修補補讓地面變麻花，對首都辦公大樓門面實在不妥，且為顧及民眾安全，因此重新鋪設。

趙光中解釋，該區地磚並非全為大理石，主要為磚瓦材質，因考量成本，新鋪設的地磚為塑膠材質，總經費預估為205萬元，包含既有地板敲除、廢棄物運離、地坪整平、塑膠地磚鋪面等費用，另外在南區的部分，僅重新施作走道區域，費用則約101萬。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/