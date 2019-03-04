彰化不要台灣燈會？ 縣府：中央全額補助就願意辦

2019-03-04 20:04

〔記者張聰秋／彰化報導〕彰化縣放棄明年台灣燈會主辦權，台中市雀屏中選，民眾撻伐聲浪排山倒海湧入網路社群媒體，左轟彰化縣長「英明」、右疑彰化人會真的不想要台灣燈會嗎？地方狂轟讓縣府招架不住，城市暨觀光發展處長馬英傑跳出來說，「若中央願意全額補助，我們（指縣府）當然可以辦啊！」

縣府以卡錢關和時間關拒絕了中央指定縣府承辦明年台灣燈會，棄權事件隨著屏東台灣風光落幕，締造輝煌記錄，以及吸引1300多萬人次賞燈人潮，而越演越烈，許多彰化人經由網路發聲，抨擊縣府能有所為而不為，狂酸縣長王惠美，更直言彰化人想要辦台灣燈會的心聲。

不少民眾說，2012年鹿港台灣燈會事隔7年了，主燈龍燈磅礡的氣勢，目前仍呈現在員林大道旁龍燈公園，這是彰化人的歷史與驕傲，如果，可以再創造第2個紀錄，會讓彰化人走路有風！

對此，馬英傑說，2012年鹿港台灣燈會活動總費用約8億元，縣府自籌5.7億元、中央補助1億元、企業募款1億多元，當年由前縣長卓伯源主動向中央提出規劃報告書，與其他縣市競爭勝出。

馬英傑表示，2020年台灣燈會經費預估約7億元，地方自籌費用約5到6億元，中央補助3000萬元到5000萬元，去年10月31日中央公文來函，優先徵詢彰化縣擁有優先承辦權，縣府回函有意願承辦、地點挑中田中高鐵特定區，縣長選舉過後，中央於12月25日再度來文徵詢縣府承辦意願，縣府估算財政長短債和隱藏性債務超過400億元，若要再編列5億到6億元燈會預算，會造成財庫沈重的負擔。

馬英傑指出，錢關是關鍵，若中央願意全額補助至少7億元以上的燈會費用，彰化縣團隊已有操作過台灣燈會，人力和經驗都有，若錢也有，我們願意辦。

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