暖冬久旱台南學甲小麥減產 3/9、10學甲小麥節登場

2019-03-04 21:15

〔記者楊金城／台南報導〕全台二大小麥產區之一在學甲，小麥種植面積今年188公頃，每年3月，金黃色的麥田景觀引人入勝，學甲區農會3月9、10日將在學甲光華里舉辦學甲小麥節。但因暖冬久旱，今年學甲小麥產量預估減產3成以上。

學甲小麥農李三陽說，1公頃麥田正常產量約在2.5公噸左右，再過一週後就可陸續採收，但目前多數麥穗因久未下雨加上暖冬氣溫高，不只麥稉長不高，比以往低矮，麥穗也未飽漿，麥粒比以前小顆。

有些麥田甚至一開始的發芽率不高，小麥長的稀稀落落，預估今年學甲小麥產量銳減3成以上。

學甲小麥主要產區在宅港、平和、三慶、光華及新達里，契作價格穩定，種植「台中選二號」小麥目前已近成熟，轉變黃色。

學甲區農會總幹事李曉軍說，3月9、10日將舉辦學甲小麥節，連結蜀葵花節，小麥節3月9日開幕日有「麥田狂想」音樂會，中午免費提供2500份現烤小麥麵包、小麥麵條「麥香午餐」，還有小麥黑豆米香及小麥、黑豆醋品嘗會，並有小麥達人導覽小麥栽培管理、彩繪小麥筆筒、小麥黏土飾品DIY製作。

學甲農會理事長曾啟旺和常務監事陳敏男說，串連學甲蜀葵花節、小麥節、西瓜節、虱目魚節和學甲慈濟宮上白礁慶典，可發展一整年的學甲產業觀光。

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