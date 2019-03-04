醫病》婦女漏尿不要拖 「尿道中段懸吊術」止漏

2019-03-04 20:35

〔記者陳建志／台中報導〕台中76歲蔡姓婦人近來不但抱孫子會不自主漏尿，晚上睡覺更因漏尿讓她輾轉難眠，就醫檢查才發現是骨盆腔鬆弛引發漏尿，經醫師替她進行「尿道中段懸吊術」後，終於改善漏尿問題，醫師提醒，不少婦女產後會出現漏尿情況，但因羞於啟齒放任不處理，長期下來將影響膀胱功能讓症狀越來越嚴重。

大里仁愛醫院婦女泌尿科主任林新旺今天表示，這名患者20多年前車禍後造成腰椎受傷，接連接受3次手術導致脊椎側彎，原本睡眠品質就不好，近來不但提重物、抱孫子會漏尿，就連睡覺也會出現漏尿，因睡不安穩到院就診，確診是骨盆腔鬆弛出現的「應力性尿失禁」。

林新旺表示，因患者無法藉由復健運動改善，決定替她進行「尿道中段懸吊術」，手術時將網狀物放置在尿道中段，避免陰道、膀胱下墜，手術時間只要2、30分鐘，且傷口小復原快速，是目前治療漏尿效果最顯著的手術，且術後只要4到6週讓網狀物和身體組織結合就可恢復性行為。

林新旺表示，導致骨盆腔鬆弛常見的原因有老化、自然產、過度肥胖等，若平時常提重物或不正當使力，更容易讓漏尿、外陰部突出、下墜感的問題變嚴重。

林新旺指出，尿失禁及骨盆腔鬆弛在老化的過程中很常見，許多婦女在產後也會出現尿失禁，症狀輕微時可服藥或進行「凱格爾運動」，在每天早晚進行骨盆底肌肉訓練，每次做30次，每次並閉氣3至4秒，約有6成患者經過3個月的復健運動後，就能讓漏尿症狀改善，不過若是症狀嚴重如陰道子宮脫垂就要接受手術治療。

林新旺並提醒，不少婦女出現漏尿症狀時，因羞於啟齒遲未就醫，為了避免滲尿、漏尿，一有尿意就趕快解尿，長期下來因惡性循環將讓膀胱肌肉缺乏刺激功能變差，提醒民眾有此方面的問題要緊早就醫，才能提升生活品質。

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