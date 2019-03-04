民憂田寮河護欄防護不足墜河 議員促改善

2019-03-04 19:36

〔記者林欣漢／基隆報導〕基隆田寮河兩岸是民眾親子散步休閒好去處，最近有民眾反映，部分護欄高度不夠、間距過大，擔心會有不慎滑倒、失足落水的情況發生，國民黨市議員何淑萍今天邀請相關單位現勘，建議展開全河段的通盤檢討，對此，基隆市政府表示，會在暑假前進行改善。

橫貫基隆市中心的田寮河，是台灣第一條人工運河，全長約3.5公里，在前市長張通榮任內完成12座跨河橋樑的設置，並以12生肖來命名，分別是財鼠橋、旺牛橋、福虎橋、玉兔橋、祥龍橋、銀蛇橋、寶馬橋、吉羊橋、美猴橋、金雞橋、富狗橋、喜豬橋。

當地義昭里長童冠睿指出，經常接獲里民陳情田寮河沿岸的部分護欄防護不足，像是祥龍橋信一路端與人行道連結處護欄，看起來好像只做一半，階梯旁護欄卻有到膝蓋高度，一個不小心就可能墜落河道，而在橋樑轉彎處的護欄間距過大，不論成人或小孩都可以輕易穿越，相當危險。

何淑萍建議在短期內進行通盤檢討，加強護欄等安全防護設施，還要兼顧美觀與整體性，人行橋鋪面也要選擇防滑材質，避免一下雨就容易滑倒。對此，市府工務處同意將此案納入橋樑維修預算項目，在今年7月底前就不足部分進行改善。

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