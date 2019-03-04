醫病》老婦摔傷頸椎 高難度手術靠3D建模精準完成

2019-03-04 17:41

〔記者王俊忠／台南報導〕76歲蔡姓老婦去年意外從2樓摔到1樓，頸椎第2節齒狀突骨折，因手術患處緊鄰脊髓與頸動脈，稍一不慎、恐釀悲劇，傳統開刀困難度很高。台南市立安南醫院運用電腦3D列印建立患者頸椎傷處立體模型，精準計算出打鋼釘不傷及脊髓、動脈的位置，助患者接受僅2小時的手術，出院後頸部已略能轉動、持續復健中。

蔡婦跌倒撞及頸部、造成頸部嚴重疼痛，活動受限，她先到其他醫院檢查發現是頸椎第2節齒狀突骨折，當時決定保守治療，使用頸圈固定頸部，但3個月後仍持續嚴重疼痛，轉尋求安南醫院骨科主治醫師許峻誠幫忙，醫師檢查確認骨折尚未癒合，建議若要脫掉頸圈，須做頸椎後固定手術，但評估患者傷處傳統手術難度很高。

許峻誠醫師表示，頸椎齒狀突骨折分為3種類型，第1型與第3型骨折是穩定型骨折，若無出現神經學症狀，可考慮保守治療；但第2型骨折屬於不穩定骨折，保守治療效果不佳，若不即時治療，有些患者會出現四肢癱瘓、呼吸困難症狀，嚴重時更可能危及生命，但是第2型骨折要進行內固定的難度較高，打鋼釘的位置外有頸動脈、內有脊髓，安全距離很小（僅0.3至0.4公分寬），稍有不慎、易引發大出血或傷害神經，蔡婦即是第2型骨折。

安南醫院院長林瑞模與許醫師說，幸好現今科技進步，國內以中國醫藥大學及成功大學機械系多年來致力於3D建模在醫療上的發展與運用，蔡婦可以靠3D建模在手術之前先決定在頸椎患處打鋼釘的位置，以避開神經與血管，再使用3D列印技術建立打鋼釘的導引模型，如此一來手術時間與出血量能大幅降低，且能更安全的進行手術，目前安南醫院與這2所大學在3D列印、建模都有密切合作。

蔡婦後來接受3D列印導引模型協助的頸椎後固定手術，手術時間僅約2個小時，術後疼痛大幅降低並於4天後順利出院。她很感謝安南醫院醫療團隊的治療，幫助她脫掉長達4個月的頸圈，雖然仍感些不舒服，但頸部已略能左右轉動及上下擺動，醫師指導還需要持續復健。

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