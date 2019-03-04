鐵砧山礦場5000公升油污外洩還隱匿 中油挨轟太惡劣

2019-03-04 17:12

〔記者鄭名翔／苗栗報導〕台灣中油公司位於苗栗縣通霄鎮鐵砧山礦場傳出5000公升油污外洩，附近排水溝流出混雜廢油的污水並飄散濃濃刺鼻味道，苗栗縣政府環保局昨接獲民眾通報，今早到場稽查，確認汙染源已阻絕，但外洩油汙濃度及面積還有待清查，但中油未依規定通報將依水污法開罰，並要求提出整治改善計畫。

鄰近中油鐵砧山礦場的坪頂國小師生自2月中旬便不時聞到油氣味，附近居民也發現灌溉用水上頭漂著黑色油污，懷疑中油油污外洩，直至昨早大雨沖出濃濃油污，民眾向環保局通報，中油才坦承管線外漏，民眾不滿地下水及土壤遭污，痛批中油隱匿「太惡劣！」

環保局今到場稽查並進行水源及土壤採樣，確認中油已阻斷污染源，但外洩的油污濃度及受影響面積仍需調查，環保局秘書蔡政勳表示，中油未主動通報已違反水污染防治法第30條，最重可處以600萬罰款，後續除由中油調查並提出整治計畫，環保局也將持續追蹤，不排除依土壤污染防治法追加開罰。

中油表示，上月18日進行新天然氣井產線測試時，發現一條地下備用管線疑似外漏，經多日清查才確定源頭來自廠區內地下1.5米深的連接伴產水池管線破裂，導致將天然氣轉換為液態天然氣產生的伴產水廢水外洩，初估廢油水量約5000公升。

通霄鎮長陳漢志今早與里民一同進場區與中油協調，初步達成四點共識，未來中油將於3月底前完成水質及土壤採樣報告、廠方須提供灌溉用水、擬定休耕及後續賠償方案、每日派員巡邏並落實外漏工安通報。

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