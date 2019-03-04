苗栗鐵砧山礦場驚傳漏油 環署採樣結果最快2週後出爐

2019-03-04 17:23

〔記者蕭玗欣／台北報導〕行政院環保署今天證實，台灣中油公司位在苗栗通霄鎮鐵砧山礦廠因為抽取天然氣時發生管線破裂，造成部分輕質油漏出，上月經農民向中油公司通報後才曝光。環保署表示，今天已聯絡地方政府，預計明後天就會設立標準監測井，最快2週後才會知道洩漏範圍及物質。

環保署土污基管會執行秘書陳世偉表示，苗栗通霄鎮鐵砧山礦廠主要是在抽取天然氣，抽取過程中會產生伴產水並含有部分油品，但因為抽取設備的控制閥管線破裂，才導致部分油品滲透到土壤；上個月當地農民從自家池塘抽水管蓋農田時發現水質出現油花，還伴隨異味，因此向中油公司通報。苗栗縣環保局則在今早接獲中油公司通報。

陳世偉說，環保署今天已聯絡地方環保局，預計明後兩天就會前往場址設立標準監測井，若污染值達監測值以上，依土污法可公告為控制場址，並處10到50萬元，若超過檢測值將公告為整治場址，依法可重罰15到75萬元。另，依水污法，中油公司若未在3小時通報地方環保局，最高可罰600萬元。

環保署表示，設立標準監測井後，經採樣後回來檢驗，最快也要2週後才會知道污染範圍和污染物質。

環保署表示，目前已要求中油公司啟動緊急應變計畫，包括設立阻絕設施，防止油水繼續外流，並在池塘設立吸油棉、燃油索，此外，當地農民也要求中油公司提供相關用水以供灌溉。

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