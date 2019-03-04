國內麻疹再增4例 3年首見日本移入個案

2019-03-04 16:38

〔記者林惠琴／台北報導〕衛福部疾管署公布，國內新增4例麻疹，包含1例國內感染、3例境外移入，其中，有1名日本境外移入的7個月男嬰，是3年來再現日本境外移入麻疹個案，其餘則是在越南、印尼等地感染。

疾管署副署長羅一鈞表示，日本境外移入麻疹的7個月男嬰，目前與家人居住於台灣，在1月27日至2月24日回東京都、埼玉縣探親，結果最後一天出現發燒症狀，搭乘長榮航空BR191班機從羽田機場飛抵松山機場，在入境時被攔截，並在台確診麻疹，目前住院隔離中。

另2例境外移入麻疹，包含5歲女童為回越南探親遭感染，並於返台後確診，目前居家隔離中；6歲俄羅斯籍男童則是到印尼峇里島遊玩後，經香港到高雄小港機場，並於入境時出現症狀而確診，目前已出院並解除隔離。

至於國內感染個案，羅一鈞提到，是一名8個月女嬰，2月18日發燒，兩度就醫被診斷為玫瑰疹、腸病毒，直到全身長滿紅疹，第三度就醫後經檢驗確診麻疹，由於女嬰在春節期間曾到廟宇等公共場所活動，感染源有待進一步釐清。

目前衛生單位目前已掌握所有個案接觸者超過600人，其中2名個案有搭乘公車、捷運、飛機等大眾交通運輸，或是到全聯、新光三越等公共場所活動史，疾管署提醒，曾有相關活動史的民眾，要自主健康管理18天，如有發燒、鼻炎、結膜炎、咳嗽、紅疹等麻疹前驅症狀，應配戴口罩儘速就醫並告知接觸史。

羅一鈞也提到，目前國內學齡前幼童2013至2017年出生世代，第1劑麻疹、腮腺炎、德國麻疹混合疫苗（MMR）接種率為98.7%，仍有約1萬3千名幼兒尚未完成第1劑MMR疫苗，提醒家長應儘速帶家中滿1歲以上幼童接種，以降低感染風險。

今年國內已累計27例麻疹，創下近5年新高，其中，14例國內感染、13例境外移入，感染國家為越南6例、菲律賓5例、印尼與日本各1例。

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