醫病》櫃姐憋尿反覆性泌尿道感染 嚴重恐敗血症

2019-03-04 16:59

〔記者邱書昱／新北報導〕一位30歲的百貨專櫃小姐，由於工作繁忙經常憋尿，幾天後出現排尿刺痛、灼熱感和血尿症狀，前往台北慈濟醫院泌尿科醫師羅啟文就診，詢問病史後發現病患在半年前也曾發生，診斷為反覆性泌尿道感染，給予抗生素治療。羅啟文指出，泌尿道感染的症狀因每個人的體質不同，嚴重時會演變成腎盂腎炎，甚至是敗血症，最嚴重導致休克。

羅啟文表示，由於女性的會陰部、尿道和肛門距離非常接近，容易因憋尿、性行為、不當的衛生習慣或更年期女性荷爾蒙減少，滋生細菌進入尿道和膀胱引起發炎，因此比男性更容易罹患泌尿道感染。

他說，泌尿道感染需要藥物治療，研究統計在24歲前有近30％的女性曾泌尿道感染需要藥物治療，50％的女性一生至少會得到一次泌尿道感染，而反覆感染則是指半年內2次或1年內3次，治療完全後又發生感染，這些患者再次感染的機率，會隨著感染次數以及間隔時間上升。

羅啟文說，對於泌尿道感染的患者，會安排做尿液常規檢查，依尿液的白血球、白血球反應及亞硝酸鹽反應等來判定是否有發炎和細菌感染，而年長女性或反覆感染者，則會進一步做尿液細菌培養，如果有發燒、畏寒的症狀，必須加做血液檢驗。

他也說，泌尿道感染的症狀會因每個人的體質而不同，最常見的包括頻尿、尿急、排尿刺痛、排尿灼熱感、血尿、發燒、畏寒，以及下腹部脹痛，嚴重時還可能演變成腎盂腎炎，甚至是敗血症，最嚴重導致休克危及生命，尤其是罹患排尿功能障礙、糖尿病或免疫力較弱者，更應注意感染的風險。

羅啟文提醒，每日應攝取2000cc的水分、不要憋尿，如廁後應由前往後擦拭，避免穿過緊的內褲或長褲，洗澡採淋浴避免泡澡，性行為前後應喝水並排空膀胱，若有泌尿道感染的症狀且發生發燒、畏寒等症狀，應盡速就醫治療。

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