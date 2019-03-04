全聯「草莓私房照」曝光 害羞指數爆表...

2019-03-04 17:27

〔即時新聞／綜合報導〕現正值草莓季，全聯也趁此推出不少草莓商品，稍早臉書更PO出數張尺度頗高的「草莓私房照」，引起網友熱議，不少網友相當震驚，表示全聯這個文案真的沒問題嗎？

全聯今日在臉書粉絲團PO出多張「草莓私房照」，照片中以草莓圖案遮住重點部位，包括女生看似穿著比基尼及男生胯下的部位等，的確讓人看了臉紅紅。

貼文更寫道「在正是草莓的季節，你真的領略草莓的奧妙了嗎？...心跳加速！悸動不已！怦然心動！羞赧面紅！我想叫警察杯杯！ 這才是草莓季節的真諦，眼睛享用完草莓，再來全聯草莓季用嘴巴享用草莓甜點」。

網友看到該篇貼文紛紛回應「靠北，我看了什麼...」、「不管小編嗑了什麼都給我來一點」、「今天的小編沒有極限」、「全聯又再玩火」，另有網友說：「小編你是不是今天離職？」不過也有不支持該做法的網友表示「低級當有趣」、「不是創意是低級」，引起論戰。

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