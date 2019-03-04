中火遲未建置室內生媒儲放場 中市開罰30萬元

2019-03-04 17:07

〔記者蘇孟娟／台中報導〕台中市政府持續針對大型空汙源企業進行管制，針對台中火力發電廠因未能依照「台中市公私場所管制生煤及禁用石油焦自治條例」規定，將戶外生煤堆置改於封閉式建築物內，違反「空氣污染防制法」規定，祭出30萬元罰單，環保局強調，未來持續要求改善。

台中市環保局指出，「台中市公私場所管制生煤及禁用石油焦自治條例」自105年1月26日公布，條例第6條明訂「應於107年12月31日起將生煤堆置於封閉式建築物內」，之後市府對適用業者多次發文要求，並掌握台中市內符合此規定之業者，持續進行稽查。

環保局指出，2月20日聯合都市發展局執行台中港區大型汙染源稽查作業，針對中火未依照「台中市公私場所管制生煤及禁用石油焦自治條例」規定，將存放在戶外之生煤改堆置於封閉式建築物內。

環保局指出，本次稽查發現中火的生煤仍堆置室外，雖採用防風牆及灑水抑制揚塵，仍未符合前述自治條例規定；基於該自治條例已給予3年改善期限，中火卻遲至107年7月才開始施工，工期嚴重落後，環保局依違反「空氣污染防制法」規定，處30萬元罰鍰。

環保局指出，中火預定113年前完成2座室內儲存場，第1座儲存場預計110年完成，目前只能依規定給予90天改善期，中火雖可申請展延工期，未來會持續監控要求改善、稽查、按次處罰。

環保局長吳志超指出，生煤顆粒細質量輕，經風擾動後易產生揚塵，尤其中火附近風大，揚塵影響周邊空氣品質明顯，呼籲業者儘早配合規定，將生煤堆置於室內；環保局將持續依「先大後小、先公後私」的空汙管制政策，持續執行各項管制工作，改善台中市空氣品質。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/