醫病》36週產婦子宮破裂 緊急剖腹母女均安

2019-03-04 15:53

〔記者張軒哲／台中報導〕31歲懷孕36週的蔡姓產婦，小年夜晚上因為突然出現下腹疼痛且持續未停，後來還出現吐血情形，就醫查出為高危險妊娠，緊急送到童綜合醫院剖腹急救，才讓母女均安。醫師指出，子宮破裂通常發生在曾進行剖腹產、子宮接受過手術或外力撞擊等的孕婦，懷孕過程發現有任何不適症狀，都應尋求專業婦產科醫師的診療，以降低危險的發生。

蔡婦第一胎為剖腹產，這次則在宮體疤痕位置發生自發性的完全破裂，造成羊水與血直接進入腹腔造成腹積水，還好婦產科診所能發現產婦狀況有異，立即送到醫院搶救，童綜合婦產科醫師李悅源指出，蔡婦羊水與血流入腹腔導致出現大量腹水，吐血則為母體本身即有胃潰瘍等胃部舊疾，因子宮破裂產生的壓力而併發。緊急安排進行剖腹產手術，女嬰雖早產，但有3260公克相當健康，母女住院7天左右即出院返家休養，近日母女回診，身體狀況皆恢復良好。

李悅源指出，子宮破裂是一種高危險的生產併發症，當發生時對於母體與胎兒都有極大的生命危險，尤其以子宮破裂時造成血管裂開，母體有大量出血的危機存在，另外胎兒則會面臨胎盤剝離導致血流與輸氧量減少等危及生命的情形。

當發生子宮破裂時，必須進行緊急剖腹來搶救產婦與胎兒，再用以剖腹探查術來修補子宮破裂的地方，嚴重的患者則必須切除子宮。雖然子宮破裂難以預防，但只要懷孕期間定期產檢，以及懷孕過程發現有任何不適症狀，都應尋求專業婦產科醫師的診療，以降低危險的發生。

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