視同廢棄物 基隆回收拆解200輛oBike

2019-03-04 15:21

〔記者林欣漢／基隆報導〕無樁式共享自行車oBike在台營運停擺，車輛佔用停車空間影響用路人，基隆市環保局今天比照廢棄汽、機車查報處理辦法，回收拆解約200輛oBike，環保局長賴煥鈜表示，會持續依法清理轄內廢棄車輛，避免影響環境。

來自新加坡的oBike於2017年4月進軍台灣，5月陸續在基隆市碧砂漁港、基隆區漁會放置車輛，但使用者任意停放車輛造成交通問題，oBike也無法解決，每月都在虧損，去年oBike新加坡總公司被新經營團隊買下，在台營運實際上已停擺。

環保局指出，依照「基隆市占用道路廢棄車輛認定基準及查報處理辦法」，「車輛髒污、銹蝕、破損、外觀上明顯失去原效用之車輛」即可被當成廢棄物，包括「輪胎消風」，「車窗破裂」、「車身嚴重鏽蝕」、「嚴重變形」，都達廢棄物標準。

查報處理人員會在oBike車上張貼通知書公告，7日期滿車主仍不出面移車，環保局就會逕行認定為廢棄物，拖至保管場，1個月後無人認領或主張權利，就進入回收程序當廢棄物拆解，秤斤論兩賣給回收業者。

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