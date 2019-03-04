南市鼓勵創新研發 今年經費逾5000萬元

2019-03-04 15:59

〔記者王涵平／台南報導〕南市鼓勵中小企業創新研發，今年經費逾5000萬元，最高補助200萬元，3月15日起受理申請。

南市經濟發展局代理局長蕭富仁表示，今年度地方型SBIR計畫總補助款5270萬元，受理申請類別包括設計與創意、創新資訊與服務（創新資訊組、創新服務組）、綠能科技（含環保）、生技與食品、金屬與機械、民生與化工。計畫受到中小企業重視與支持，為產業帶來逾60億元產值，今年度預計協助南市約70家中小企業投入創新研發，增強大台南中小企業研發能量。

經發局指出，3月15日至4月30日歡迎業者提出申請，另於3月15、19及26日舉辦3場說明會。設籍南市廠商皆可提出申請，每家廠商補助上限最高可100萬元，同時持續辦理聯合研發申請，最高可申請200萬元補助款項，歡迎2家廠商共同提出。

台南中小企業服務團於3月21、22、25日辦理「優質SBIR計畫書DIY三天實戰工作坊」，從中實作一本「獨具創新亮點」、「掌握計畫可執行性」、「成功獲得評審青睞」的優質SBIR計畫書，歡迎業者踴躍參加。相關資訊可至台南市SBIR網站查詢。

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