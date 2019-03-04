傳統市場休市日推廣閱讀 議員批敷衍了事不接地氣

2019-03-04 16:01

〔記者黃鐘山／台中報導〕中市傳統市場例行週一休市，市府文化局行動圖書車今日卻開入東區建國市場推廣閱讀，讓不少攤商傻眼，質疑沒有人潮，書是要給誰看？市議員鄭功進直批，文化局敷衍了事，不接地氣；文化局回應，下個月會挑非休市前往推廣。

文化局推廣閱讀，出動六部行動圖書車深入各社區提供多項閱讀服務，讓民眾方便就近閱讀，今早開入東區建國市場，卻是週一休市日。現場的陳姓攤商說，休市日推廣閱讀，出攤率僅日常四分之一，擺明撲空嘛！書是要給誰看？市長媽媽團隊超不熟市場業務。

曾姓婦人也質疑，若要專程借書，圖書館有更多的選擇，但買菜時能順便看書或借書倒也樂意，建議市府事先做好功課，別挑休市來；李姓民眾則說，行動圖書車走進傳統市場雖然是突破，可是沒有買菜人潮，事倍功半。

鄭功進批評，盧秀燕市府團隊要接地氣，連周一休市的基本常識都不清楚，還誇談推廣市場閱讀，不免令人懷疑是橫向聯繫出錯，或是文化局敷衍了事；他又說，建國市場是全台灣最大的公有零售市場，建議盧多來了解民情，才不會做出不食人間煙火的決策。

文化局則回應，今天這部行動圖書車是新光產物去年捐贈，價值180萬，目的是社區服務，把圖書資源送到社區。一個上午統計下來，發證5張，10人來借書。這是行動圖書車第一次到建國市場去了解情況，4月會再挑選一個非休市日前往推廣。

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