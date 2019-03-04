北市去年最晚婚晚生 婚後孕前擴大補助

2019-03-04 14:54

〔記者周彥妤／台北報導〕台北市在去年是全台最晚婚、晚生的縣市，結婚對數也比前年減少近千對。北市衛生局今宣布，「祝妳好孕」再加碼，即起擴大婚後孕前健康檢查補助對象，鎖定已結婚未生育第一胎夫妻，任一方設籍北市即可受補助，金額達2250元，每人每次婚姻限補助一次。

衛生局健康管理科長林夢蕙說，2018年北市結婚對數有1萬5193對，相較2017年減少964對，其中男性、女性初婚平均年齡分別是33.7歲與31.5歲，而北市女性平均生育第一胎的平均年齡約為32.73歲，是全台最晚婚、最晚生的縣市。

聯合醫院仁愛院區婦產科主任詹景全表示，北市「祝妳好孕」補助方案自2010年開始，不過迄今僅約3萬多位市民接受孕前檢查，約佔婚姻人口2至3成，顯見許多民眾仍不知有相關補助檢查可以運用。

林夢蕙說，為鼓勵市民孕育健康下一代、提升生育率，北市即起擴大補助對象，已婚未生育第一胎夫妻，只要任一方設籍北市，或配偶設籍北市的新移民都可接受補助。

至於補助檢查項目，詹景全表示，女性補助1595元，包含尿液檢查、血液常規檢查（含海洋性貧血篩檢）、梅毒篩檢、愛滋病篩檢、披衣箘抗體檢查等8項；男性則補助655元，包含尿液檢查、血液常規（含海洋性貧血檢查）、梅毒與愛滋病篩檢、精蟲分析檢查等五項。夫妻同時至特約醫療機構受檢，補助金額合計達2250元。

除了孕前檢查外，詹景全說，在婦女孕後部分，北市也針對唐氏症篩檢補助，針對孕婦在第一孕期（9週至13週）進行唐氏症篩檢每胎每次補助2200元；第二孕期進行唐氏症篩檢則每胎每次補助1000元。

另外，林夢蕙也提到，配合衛生福利部國民健康署優生保健政策，提供遺傳性疾病高危險群孕婦產前遺傳診斷羊膜穿刺費用部分補助，以保障新生兒健康；凡34歲以上女性、經超音波篩檢胎兒有異常可能者、血清篩檢結果疑似染色體異常機率大於270分之1者、本人或配偶罹患遺傳性疾病、經診斷胎兒疑似基因疾病者，每胎次可補助5000元，配偶設籍北市的新移民若符合條件亦可受補助。

相關訊息可至衛生局網站查詢，或撥打台北市民當家熱線1999轉分機1833或7112洽詢。

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