台61台南北門段施工即起至13日整修路面

2019-03-04 14:59

〔記者楊金城／台南報導〕西濱快速道路台61線南下279k~281k台南北門段，今天起進行路面整修工程至3月13日計10天，車道僅剩1車道，用路人請小心行駛。

公路總局新營工務段指出，台61北門段施工期間，原兩車道縮減為一車道行駛，請用路人配合施工路段標誌及現場指揮人員小心行駛。

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