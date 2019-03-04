60元綜合小菜僅8塊她崩潰討拍 網友不買單引論戰

2019-03-04 14:39

〔即時新聞／綜合報導〕想到台南聯想到的皆是便宜又好吃的小吃，不過一名女網友稍早在臉書貼出60元綜合小菜的照片，只見盤中僅有「8塊」小菜，讓她直呼整個雷慘！

女網友在臉書「爆怨公社」上貼出綜合小菜的照片，圖中可見菜盤內容有2片三色蛋、2個鯊魚煙切片、2隻小卷及2個粉粿腸切片，她發文哀號「這樣在台南賣60元，我整個被坑很大，而且又非常難吃，整個雷慘了。有沒有人覺得我不是被坑的？請留言」。

原本看似想討拍，但沒想到底下網友卻回應「這樣60貴！拜託你公布店家！佛心！問一下有沒有親戚做小吃的！懂不懂做餐飲的累！」、「我説句真心話，這些食材，這個價錢很便宜了」，另有網友專業分析，表示以照片大小的單價來看，一盤三色蛋約6片市售35多元、一盤粉粿腸5片要價25多元、一盤鯊魚煙約7片近55元、一盤透抽約7片也要約50元，加加起來其實60元並不貴。

但也有不少網友出面緩頰，表示「覺得貴，我只願意出30-40元」、「鯊魚煙跟小卷比較貴是真的」，另有網友則打趣的說：「原來台南也發大財了！」

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/