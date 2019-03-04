網路「10年挑戰」不夠看 他們挑戰45年更難得

2019-03-04 14:33

〔記者佟振國／南投報導〕近來社群平台吹起一股懷舊風潮，就是「10年挑戰」（10 years challenge），但20位台灣師大畢業45年的校友，今天重返當年舉辦校外教育參觀的國立暨大附中（當時為埔里高中）舉行同學會，校方特別找出當年校舍的老照片，以及同學來訪的合照製成紀念卡，眾人笑中帶淚回憶20歲初頭的青澀模樣，直呼是最珍貴的同學會禮物。

1974年畢業的台師大公訓系（現為公民教育與活動領導學系）校友，今天於國立暨大附中舉行畢業45週年同學會，當年30多位校友有20人參與，不僅出席率高，還有人遠從美國、南美哥倫比亞返台，就是要與老同學相見歡。

促成難得同學會的是暨大附中退休主任陳浩程，當年他埔里高中畢業後高分考取台師大公訓系，畢業後也順利考取母校執教，而畢業前學校規定同學要進行為期2週的校外教育參觀，增加實務經驗，陳浩程即邀同班同學到母校參觀，在各奔前程前也順道埔里一遊，如今舊地重遊已相隔45年。

眾人重回當年合照之處，可惜原本行政大樓毀於921大地震，但校長張正彥透過校史資料，找出當年校舍老照片與同學的合照製成紀念卡，送給每人珍藏。

遠嫁哥倫比亞的王梓靜帶著兒子參加同學會，特別透過照片讓兒子見識老媽年輕時的模樣；已僑居美國德州多年的班代陳明枝，也指著老照片向隨行的建築師女兒炫耀自己的年輕歲月。

前來參加同學會目前仍任教師大的鄧毓浩，則是暨大附中校長張正彥當年攻讀公訓研究所時的系主任並指導過他，見到多年不見的老師，張正彥也直呼超有緣！

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