雲林家扶「剖豬公」 助學銅板愛心滿滿

2019-03-04 14:05

〔記者廖淑玲／雲林報導〕重量級的愛心！

雲林家扶中心今天收到最有「份量」的現金捐款，有愛心店家及不願曝光的民眾捐贈數十個大大小小的零錢箱及豬撲滿，總重量超過55公斤，指定捐作貧童助學金，社工人員忙著「剖豬公」，清點後總金額2萬4264元。

雲林家扶中心今天收到2名善心人士捐贈裝滿零錢的豬公撲滿，特別指定用來當貧童助學金，加上虎尾萊莫咖啡館、出櫃手搖飲料店捐贈零錢箱，讓雲林家扶中心充滿喜悅。

雲林家扶社工人員一面忙著「剖豬公」，清點存錢筒內的銅板，還看到有一張千元大鈔，特別感謝社會大眾的滿滿愛心。

飲料店長李哲丞指出，這些零錢都是顧客主動捐贈，或有民眾需要購物袋時，店裡工作人員就會請他們丟1塊錢到零錢筒，不少人一看到是要捐給家扶中心，都會把身上零錢掏出，也歡迎大家隨手做公益，即使只是銅板，也能幫助弱勢家庭孩子安心就學。

雲林家扶中心督導歐厚成表示，受經濟不景氣影響，雲林家扶募集助學金尚有一半缺口，今天除了愛心店家捐贈零錢箱，還收到2筆全是零錢的匿名捐款重量超過55公斤，捐款人堅持不具名及曝光，讓家扶人員直呼是史上無敵。

桌上擺滿大大小小豬撲，大伙兒忙著「剖豬公」，叮叮噹噹的銅板聲此起彼落，由於這些撲滿匯集社會大眾的愛心，雲林家扶代表感謝大家對弱勢孩子的祝福與期望。

相關影音

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/