八德三元宮良福雞競賽 歡迎信眾報名

2019-03-04 13:51

〔記者周敏鴻／桃園報導〕桃園市八德區三元宮7、8日將舉辦「祈龜獻瑞慶豐吉」祈龜傳統推展活動，除了有藝閣遶境、祭拜祈福、大龜分福、祈福晚會、米糕龜親子DIY等豐富內容外，還有「良福雞競賽」，歡迎信眾帶來閹雞比重量，冠軍將可贏回3000元禮券。

7日晚間6點起，搭載孫悟空、五路財神、觀音菩薩等神明的繽紛美麗藝閣車與蜈蚣陣，將遶境祈福，與信眾共同慶賀福德正神生日。

8日上午9點起，三元宮內將有傳統祈福法會，敬獻950台斤重的米糕大龜祈求平安，同時邀請信眾扶老攜幼一同發揮創意，動手製作獨一無二的米糕龜。當晚6點半到9點還有祈福晚會，將邀請藝人吳俊宏、陳淑萍、唐儷、林良歡、大台風樂團接力，帶來精彩演出。

三元宮人員說，為了保存逐漸流失的民間習俗「天神良福雞」閹雞比重活動，推出「良福雞競賽」活動，因為祭拜的閹雞愈大、代表敬天愈有誠意，所以信眾帶來的閹雞將以重量決定勝負，前3名將贏得3000到1000元禮券，信眾可於8日上午9點半前現場填寫資料報名參賽。

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