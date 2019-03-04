採果人潮銳減 善化草莓季推優惠衝人氣

2019-03-04 13:40

〔記者萬于甄／台南報導〕北大湖、南善化是台灣草莓的兩大產地，今年台南善化草莓產量維持一定水準，但觀光人潮卻比往年銳減一半，導致許多草莓因過熟只好捨棄，業者初估損失恐超過30萬元，為拉抬觀光客人數，善化區公所與業者合作舉辦草莓季系列活動，更推出採果8折大優惠盼衝高人氣。

善化草莓業者黃瑞芳表示，暖冬氣候雖讓草莓的病蟲害增加，但大家都比平常更小心照顧植株，因此善化草莓的產量並未受影響，不過，今年因春節假期長民眾多選擇出國，且二二八連假人潮聚集到屏東燈會及部分「韓流」的磁吸效應，導致觀光採果人數銳減5成。

黃瑞芳苦嘆，許多鮮嫩欲滴的草莓掛在棚架上等待採收，但觀光人潮不如預期，許多草莓因而過熟，只好忍痛減掉，初估損失至少30萬元。黃瑞芳也說，善化草莓因日照充足，品質口感佳，且預計可採收到3月底、4月初，希望民眾可踴躍到善化觀光採果。

此外，善化區公所每年與業者攜手舉辦草莓季，今年以「莓滿幸福，盡在善化」為主題，活動內容除有大型晨操，還有親子趣味手作、製作草莓襪子娃娃、草莓黏偶磁鐵等，也有吃剉冰競賽、草莓攝影比賽，更與善化啤酒廠合作推出草莓啤酒免費試飲，讓民眾感受滿滿的幸福味。

善化區長方澤心表示，善化引進草莓種植經驗已數10年，一年一度的草莓季更成為地方重要的活動，今年善化草莓季本週六起至4月8日，活動期間善化區觀光採果也打8折優惠，平均1台斤只要240元，物美價廉，歡迎民眾一起來善化採草莓。

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