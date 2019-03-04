龍華科大成立實驗室 推物聯網科技課程

2019-03-04 13:12

〔記者周敏鴻／桃園報導〕桃園市龜山區龍華科技大學（簡稱龍華科大）建置「人工智慧、物聯、邊緣運算聯合實驗室」，今天啟用，未來將以產業界分享物聯網科技的最新資訊與經驗為基礎，開設智慧居家物聯網實務、物聯網實務認證等課程，培育物聯網科技的專業人才。

龍華科大助理副校長楊安渡主持啟用典禮，他說，政府積極推動「亞洲‧矽谷」計畫的人才培育，龍華科大獲得教育部優化技職校院實作環境計畫補助，建置「人工智慧、物聯、邊緣運算聯合實驗室」，作為學校與產業接軌的最佳學習場域。

未來實驗室將開設智慧居家物聯網實務、物聯網實務認證、物聯網資訊安全應用、工業4.0雲端資料收集、嵌入式系統實作等課程，資訊網路工程系主任李文猶說，將邀請產業界知名廠商共同參與課程，分享產業界的物聯網科技最新資訊與經驗，讓學生能在畢業後，迅速與企業接軌。

李文猶說，實驗室也會與產業界配合，設計特色教學內容，以LEGO為例，將會邀請原廠專業師資，讓學生參與製作LEGO機器人過程，透過實作，學習機器人的硬體機具構造組成與軟體程式撰寫等專業技能。

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