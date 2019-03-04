信徒擲到「立筊」 土地公大放送

2019-03-04 12:49

〔記者歐素美／台中報導〕台中市神岡區卓蘭溝福德廟傳奇多！今年大年初六，民眾到該廟拜拜，擲筊時意外擲出「立筊」，廟方大為驚奇，經擲筊請示，土地公決定將於3月8日（農曆2月2日）聖誕舉辦摸彩活動，共有200份獎品大放送，最大獎為50吋液晶電視，邀民眾共襄盛舉，民眾捐100元即可摸彩一次。

卓蘭溝福德廟位於台中市神岡區大圳路旁，原本只是清末留下的一座石頭公，主委李木坤說，12年前，土地公托夢給已逝的前主委李豐吉指出，玉皇大帝敇封其為「至頂善福德正神」，要求建廟供奉。李豐吉因此發起募款，地方信眾踴躍樂捐600多萬元，購買200坪土地建廟，命名「卓蘭溝福德廟-至頂善福德正神」。

李豐吉說，「至頂善福德正神」為財神，左右兩側配祀「招財童子」及「進寶童郎」，在一般土地公廟並不常見，廟方也出借發財金，每份600元，每年約可借出600份。

此外，廟方供奉12座土地公分靈，每年開放信眾點「平安財利燈」，每年農曆正月16日再由點燈民眾擲筊當爐主，最多聖杯的12人可將神像帶回家供奉坐鎮1年，農歷正月收爐，土地公回廟裡過生日，2月底再由新的12名爐主將神像帶回家中供奉，宛如「財神到我家」，今年共吸引1600人點燈。

李豐吉說，今年首次舉辦卓蘭溝福德廟摸彩活動，廟方準備了50吋電視、立扇、電磁爐、烤箱、電子鍋等200份好禮，希望民眾一起共襄盛舉。

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