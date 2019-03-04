醫病》竹科主管過勞誤認憂鬱 醫生教檢測法

2019-03-04 12:16

〔記者廖雪茹／新竹報導〕一名50多歲竹科公司高階主管，因為覺得工作壓力大不想上班，就醫後吃高劑量抗憂鬱藥多年，狀況雖穩定，但擔心藥物副作用，又覺得似無憂鬱症症狀，因此改到中國醫藥大學新竹附設醫院求診，經過身心科主治醫師周伯翰的壓力評估和檢測，判斷患者比較像是工作過勞，經過諮商、生活飲食習慣的建議與藥物適當減量調整，現已經逐漸恢復健康人生，對於工作生活再度充滿幹勁。

周伯翰表示，最近不少竹科工程師來就診，普遍描述的症狀都是工作過勞症狀，常見的心理症狀包括不想上班、工作時整天覺得筋疲力盡、疲勞無法恢復、對工作抱怨連連、失去熱情動力、對周遭變得麻木無感、容易煩躁沒耐心、和同事易起衝突、工作也無法專心、無法下決定、效率變差、失眠，其他常見身體症狀包括頭痛、胸悶、心悸、腸胃不適、消化不良。

曾任哈佛大學壓力研究中心研究員的周伯翰也指出，根據過去自己發表在國際期刊的研究顯示：過勞會讓大腦前額葉功能低下，進而影響判斷力、生活動力、專心度、情緒和身體感覺的統合，因此造成工作過勞的身心症狀。

周伯翰說，工作過勞和憂鬱症症狀相似易混淆，當發現以上症狀，建議先找專業醫師做評估和壓力檢測。通常工作過勞是與工作適應不良產生的身心症狀，比較不會出現如低自尊、罪惡感、人生無望感、甚至自殺意念等憂鬱症狀。

此外，工作過勞透過轉換環境或是職務調整通常症狀就會改善，憂鬱症則往往需要長期吃藥預防復發。但是研究也顯示，忽略長期過勞會增加罹患焦慮症和憂鬱症的風險，甚至影響下班後的日常生活。

另外，工作過勞常發生在工時長、高壓與一成不變的工作，生活單調、個性完美主義、使命必達的人都是工作過勞的高危險族群。

如何預防與改善過勞呢？周伯翰說，輕微的工作過勞可以透過生活與飲食調整，建議1.提升身體的抗壓性：有氧運動333、多食抗壓飲食；2.學習放鬆方法：多練習腹式呼吸、工作時適度休息、練太極或瑜珈等；3.學習在適當的時候說「不」，避免工作超出負荷；培養興趣；社交關係；6.適當調整工作環境/職務內容；7.減少對工作過度不合宜的期待。

如果過勞症狀出現比較嚴重的身心症狀，甚至出現了焦慮症、憂鬱症的情形，建議找專業的身心科醫師診療。

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