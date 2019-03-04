頭份學子運動場上發光 市長羅雪珠頒獎勉勵

2019-03-04 11:50

［記者鄭名翔／苗栗報導］苗栗縣立建國國中足球隊參加107學年度中等學校5人制足球錦標賽國中男子組，勇奪北區第一名，創下隊史最佳紀錄；苗栗縣立頭份國中學生林佩璇於國標舞台上獲獎無數，參加苗栗中小學聯運會跳高比賽也摘下銀牌；興華中學、文英國中在運動賽場上也屢創佳績，今早頭份市長羅雪珠特頒獎鼓勵，期盼小選手持續為苗栗爭光。

成軍兩年的建國國中足球隊，在家長及校方全力支持下，以社團球隊之姿於中等學校5人制足球賽中擊敗北區各校好手，拿下創校史紀錄的首冠，校長張慶應表示，學生們日夜在球場奔馳，訓練過程十分辛苦，但在家長全力相挺下闖出佳績，下週即將參加全國賽，期盼能更上層樓。

頭份國中一年級學生林佩璇，7年來持續苦練國標舞，展現超齡專業舞技，去年於風城盃暨WDC-AL台灣巡迴積分賽，獲得國高中雙人五項摩登舞、新人組（拉丁舞）雙料冠軍；此外也於今年苗栗中小學聯運會跳高項目得到第二名佳績，展露極佳運動天分，令全校師生與有榮焉。

此外，興華中學、文英國中也皆於苗栗中小學聯合運動會的田徑項目拿下優異成績；永貞、尖山、六合、信義、僑善、新興、斗煥、信德、建國、頭份、后庄國小也斬獲佳績。

為嘉勉頭份地區學子在運動領域的傑出表現，市長羅雪珠、市代會副主席白珠珍今早也頒發獎牌及獎金，除了感謝校方及教練們的苦心栽培，也勉勵優秀小選手們能再接再厲，未來持續於體壇發光發熱，為苗栗爭取更大榮耀。

相關影音

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/