什麼星座最顧健康 12星座中天蠍座做健檢者最多

2019-03-04 11:08

〔記者蘇孟娟／台中報導〕您有做過身體健康檢查嗎？台中市澄清醫院柏忕健康管理中心統計分析近3年來兩萬筆前去健檢的資料，與12星座比對，發現天蠍座做健檢的人最多，佔9.6％，可能與天蠍座深謀遠慮、直覺敏銳、執行力強、堅持追求事情真相的特性有關。

澄清醫院柏忕健康管理中心最近針對近3年的兩萬筆健檢資料進行大數據分析比對，發現健檢前5大星座排名分別為天蠍座、處女座、射手座、天秤座、雙魚座，其中天蠍座大幅領先其他星座。

天蠍座佔9.6％、1850人；處女座佔9％、1705人；射手座佔8.95％、1693人；天秤座佔8.92％、1687人；雙魚座佔8.68％、1643人。依星座的特性分析，天蠍座深謀遠慮、直覺敏銳、執行力強、堅持追求事情真相；處女座追求完美、永不氣餒、事事小心謹慎；射手座天生樂觀、行動力強、很好的判斷力；天秤座邏輯強善分析、優雅浪漫、適應力強。

該中心指出，總體來看，水象星座（天蠍、巨蟹、雙魚）對自我健康重視程度最高，其次是土象星座（金牛、處女、魔羯）、火象星座（牡羊、獅子、射手），而風象星座（雙子、天秤、水瓶）排名最低，排第12名的水瓶僅有7.1%、1340人做健檢。

柏忕健康管理中心主秘江志明強調，星座對於健檢的數據，是以趣味有趣的方式提供參考值，重點在提醒民眾正視自我身體健康，尤其現代人對於健檢還是有許多迷思，例如年長者才需要健檢、健檢項目越多越好、健檢是替自己找麻煩等錯誤觀念。

該中心曾在3年多前發表「健檢觀念大調查」，當時發現高達3成的國人從來沒有做過健檢，甚至保養車的時間與費用比健檢還多。

中心指出，曾有天蠍座個案做健檢後，發現肺部有陰影，幸好及時發現手術處理，目前只要追蹤即可；另有個案二個月內暴瘦8公斤，還一直乾咳，原均不以為意，在家人勸說下做健檢，無奈發現大腸癌且已轉移。

江志明指出，預防勝於治療，現在大多疾病都有年輕化的趨勢、文明病問題也越來越多，應該即早透過健檢來了解自身的身體狀況，但項目應隨著年齡、生活習慣、職業、家族史、過往病史等因素來考量規劃，當然也不要害怕發現問題，而是要即早解決問題。

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